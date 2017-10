Når huset igen flyder med liv, latter og legetøj

Det er noget ganske særligt at blive bedsteforældre for første gang, skriver Kåre Gade i et indlæg. Læserne på Facebook ved lige, hvad han taler om

”Ligesom førstegangsforældre må se deres teorier og principper vige for virkeligheden, når barnet melder sin ankomst, må også førstegangsbedsteforældre erkende, at der er grænser for, hvor nøgternt man kan forholde sig til den ubetinget mest bedårende baby i universet.”

Sådan skriver Kristeligt Dagblads klummeskribent Kåre Gade i sit seneste indlæg. Han er for nylig blevet farfar for første gang, og familieforøgelsen har ændret ham på en måde, der kommer bag på ham.

”Før vi selv rykkede en generation frem i bussen, så vi med rædsel på, hvordan de nybagte bedsteforældre omkring os begyndte at indrette deres boliger på børnebørnenes betingelser,” skriver han. Men nu finder han pludselig sig selv i netop den situation – på udkig efter en god barnestol og et puslebord til badeværelset. Imens roder hans kone kasserne på loftet igennem for at finde voksne børns bedste, aflagte legetøj, så den lille dreng på otte måneder ikke skal mangle noget, når han kommer på besøg. Men Kåre Gade har overgivet sig til farfar-rollen. Han har overgivet sig til at fotografere sit barnebarn ved enhver given lejlighed og til ikke længere at have ”det fulde, æstetiske herredømme over sin bolig”.

”Det er svært at forklare for udenforstående, men når man sidder med sådan en lille barokengel på skødet og snuser til hans bløde nakke, og han åndsfraværende kvitterer ved at række en arm op og nulre ens skæg, så kan man ikke længere huske nogen som helst argumenter for, hvorfor han ikke skulle have lov til at kolonisere ens liv fuldt og helt,” skriver han.