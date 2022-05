Der er mange mulige farver i sprogets kulørte vaskeprogram. De skal at få noget til at syne bedre, end det er

Jeg hørte en stump af en sang forleden, der også lød i min barndoms Giro 413. Det var Sigfred Pedersens ”Tørresnoren”, med melodi Knud Vad Thomsen og fremført af Hans Kurt med blød stemme. Det er sangen om ”gårdens poesi, der fylder mig med sjove syner og taler til min fantasi”, for her i forårsvinden blafrer naboens lagner, og det intime liv får frit lejde for fantasien.

”Den er livet set fra vrangen, genbo sladder drilleri”.