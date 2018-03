Ved Vadehavet i det sydvestlige Danmark er der som regel ekstra mange viber om vinteren, selvom den er en trækfugl

Det er ikke altid forår, når viben kommer. Det har de seneste uger været et tydeligt bevis på.

Overgangen til det, der på kalenderen betegnes som foråret, er i år en vanskelig affære for en hel del trækfugle samt såkaldte ”vejrtrækkere”, som overvintrer på grænsen til vinteren.

En god del af vore danske viber overvintrer i det sydvestlige Europa, i Nordafrika og på De Britiske Øer. Men viben er også et godt eksempel på de nævnte ”vejrfugle”, som først rigtigt trækker sydpå, når vinteren sætter ind, og som kommer tilbage, så snart det atter mildnes derude i landskabet. Ja, i milde vintre vælger mange viber tilmed at blive i Danmark, og det betyder, at vi sommetider kan se viber i både december og januar.