Er det egentlig usundt at spise mad sent? Natmadens virkning er nu blevet undersøgt

Lytter man til kostmantraer, frarådes det at gå ud i køkkenet en sen aftentime for at se, hvad køleskabet kan bidrage med til at stille den lille sult. Men ulemperne bag disse råd om sene måltider er ikke blevet rigtig undersøgt. Før nu.

En ny undersøgelse kommer med dårligt nyt for natmadsglade mennesker.