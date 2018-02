Nu kommer der endnu mere vild skov

Regeringen vil udlægge 13.300 hektar statsskov til urørt skov, blandt andet i Nationalpark Skjoldungernes Land

Den 2. februar sendte regeringen et forslag i høring om at udlægge store statsskovområder til urørt skov og biodiversitetsskov. I alt er der udpeget 13.300 hektar statsskov over hele landet.

I Nationalpark Skjoldungernes Land peger man på cirka 800 hektar statsskov – 613 hektar i Bidstrup Skovene og 194 hektar i Boserup Skov.

De gamle midtsjællandske skove udgør cirka en tredjedel af landområdet i Nationalpark Skjoldungernes Land. Skovene har ligget, hvor de ligger, i mange hundrede år og rummer en mangfoldighed af dyr og planter – og spor af kultur og historie. Nationalparken huser både store, private skovområder, som ofte er tilknyttet godserne – og de to store statsskove, Bidstrup Skovene og Boserup Skov.