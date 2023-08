Ny forskning: Din brystkasse kan afsløre din alder

Rynker i ansigtet, grå hår, og glemsomhed er nogle af de ting ved os, mange vil bruge til at vurdere alder på. Nu viser ny forskning, at brystkassen faktisk er et godt sted at vurdere personer alder ud fra. I det mindste med lidt hjælp fra en kunstig intelligens.

Et Japansk forskningshold tog 67.099 røntgenbilleder fra sunde personer og bad en kunstig intelligens om at lære af billederne og bruge dem til at vurdere en persons alder. Da de efterfølgende testede dem, kunne den kunstige intelligens gætte en persons alder med 95 procent træfsikkerhed ud fra et røntgenbillede af personens brystkasse.

Men selvom maskinen har vist sig at være effektiv til at gætte korrekt, så mener forskerne, at dens brugbarhed skal findes i, når den gætter forkert. Forskerne fodrede den nemlig også med billeder af alvorligt syge menneskers brystkasser, og her fandt de noget interessant; hvis den gætter højere end personens egentlige alder, kan det nemlig være en indikator på, at der er sygdomme på spil, der forvrænger vurderingen.

Forskerne har fundet sammenhæng mellem en for høj vurderet alder og forhøjet blodtryk, samt led- og luftvejssygdomme. Jo større forskel, der var, mellem den reelle alder og den vurderede alder, jo større var risikoen for, at personen havde én af disse sygdomme.

"Alder er en af ​​de mest kritiske faktorer i medicin," siger en af forskerne til Daily Science og tilføjer:

"Vi sigter mod at videreudvikle denne forskning og anvende den til at estimere sværhedsgraden af ​​kroniske sygdomme, til at forudsige forventet levetid og til at forudsige mulige kirurgiske komplikationer."