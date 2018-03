Ny og vigtig oplysning om fødselsdagssang

Det er formentlig en berømt dansk krigshelt, der er hovedperson i efterlyst fødselsdagssang

Det er måske den vigtigste oplysning, der hidtil er dukket op, skriver Else Oxenvad til Bagsiden om en gammel, forholdsvis ukendt, fødselsdagssang, som hun og andre den seneste måned er blevet meget klogere på takket være læsernes bidrag.

Det er blevet lidt af en føljeton, som læseren og oldemoderen fra Kolding igangsatte, da hun her på Bagsiden den 1. februar fik bragt en efterlysning på fødselsdagssangen, der begynder med ”I går, det var min fødselsdag, da fik vi chokolade”. Den lærte Else Oxenvad i sin ungdom og som ansat i Hjems Børnehave i Ungarnsgade på Amager, men hun havde svært ved at huske alle versene i sangen.