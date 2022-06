Ny type isbjørne kan leve uden is

Der kan være fornyet håb for verdens isbjørne, som ellers har været afhængige af havisen for at finde føde

De globale temperaturer stiger, og det får havisen til at smelte og isbjørnene til at sulte. Sådan har de dystre prognoser for den arktiske bjørns levevilkår længe lydt. Normalvis finder isbjørnen nemlig primært føde ved at vandre mange kilometer over havisen og jage fra iskanten. Den er afhængig af havisen og skabt til at faste i de perioder, hvor der ikke er mad. Men i takt med at isen smelter, bliver fangstområderne mindre, jagtsæsonen kortere, og fasteperioderne så lange, at bjørnene ender med at sulte.

Nu kan der dog være fornyet håb for isbjørnens overlevelse. En ny population af isbjørne, der er observeret i det sydøstlige Grønland, ser nemlig ud til også at trives uden havis. Det viser et nyt studie, der er udført af blandt andet en række danske forskere, og som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science. Forskerne har undersøgt en bestemt population af isbjørne, der hidtil ikke har været undersøgt og som lever i særdeles isolerede områder i det sydøstlige Grønland. Områderne ligger syd for polarcirklen, hvor fjordene kun er dækket af is knap 100 dage om året, og studiet peger på, at områdets isbjørne tilsyneladende har tilpasset sig de varmere og isfrie vilkår. I stedet for at faste de otte måneder om året, hvor der ikke er is i området, supplerer de undersøgte bjørne jagten på iskanten med flydeture på de åbne fjorde, hvor de også kan jage efter føde. Og så bevæger de sig langt mindre end vanligt.