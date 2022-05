Nye rammer i sproget. Danskerne "framer" deres problemer

Flere og flere har tilsyneladende, sådan sprogligt set, opgivet at beskrive et givet problem ved at sætte fokus på og rammer om det på almindeligt dansk. I hvert fald er der flere og flere, der i stedet framer en sag eller en udfordring på en bestemt måde. I stedet for at fokusere på en løsning, så "frames" problemet og dets mulige løsning. En given sag adresseres ikke, søges ikke løst, undersøges ikke sådan på gammeldags dansk, men frames på angelsaksisk vis. Ordet synes at være sluppet løs af sine oprindelige hængsler og rammer, så det nu løber frit omkring i korridorerne i for eksempel erhvervsvirksomheder. Jeg vil helt stilfærdigt søge at frame ordet her.

Framing