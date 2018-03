Oldtidens egyptere var også tatoverede

Der var vikingerne, sømændene, rockerne, rockmusikerne og hipsterne. Tatoveringer har længe været populært blandt skiftende grupperinger. Men nu nu er det bevist, at tatoveringer også var et hit blandt kvinder og mænd helt tilbage i oldtidens Egypten.

Her har et hold forskere opdaget flere tatoveringer på mumier. Der er tale om en tyr, et får samt sporene af et s-formet mønster, som blev lavet for nogenlunde 5000 år siden. Det skriver britiske BBC på sin hjemmeside.