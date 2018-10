Påske på Amalfikysten

Tag på en oplevelsesrig påskerejse til Italien med Kristeligt Dagblad og Albatros Travel i april næste år

Amalfikysten i påsken er på mange måder en mytisk oplevelse, hvor man kan opleve den lokale kultur og folklore under en af kristendommens vigtigste højtider. På denne rejse er vores base den lille skønne by på Amalfikysten, bjergbyen Scala, der blandt andet er kendt for det tidligere kloster San Cataldo, som i dag fungerer som refugium for danske kunstnere og videnskabsmænd.

Scala har ændret sig meget lidt de seneste 50-60 år. Den største årsag er, at området indtil for cirka 100 år siden kun var tilgængeligt via små bjergstier. Isolationen har betydet, at den industrielle udvikling, som resten af Italien har gennemlevet, aldrig nåede til Amalfikysten.

Med sin optagelse på Unsescos liste over verdensarv er området blevet officielt anerkendt for den fantastiske skønhed, der præger denne del af Italien. Men det er de kendte byer som for eksempel Amalfi, Ravello og Positano, der tiltrækker de store turiststrømme. Scala har vi mere for os selv.