Planter kæmpede dramatisk kamp mod svampe, før de indtog Jorden. Nu kender man sejrsvåbenet

For 470 millioner år siden lærte planter at forsvare sig mod svampeangreb. Det har sandsynligvis banet vejen for selve livet på landjorden

Grundlaget for al liv på landjorden blev skabt for knap en halv millard år siden, da vandlevende alger gik i land og begyndte at vokse som planter på jordoverfladen. Men dette væsentlige trin i planetens historie skete ikke helt uden dramatik.

De første levende alger, der forsøgte at indtage landjorden, blev nemlig mødt af svampe, der forsøgte at æde dem. De sultne svampe formodes allerede at have levet på land i omkring 100 millioner år, før planterne også forsøgte at slå sig ned. Her levede svampene af døde alger, som skyllede i land og kastede sig derfor også over de levende af slagsen.