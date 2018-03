Pluk ramsløg til ”majonæsen”

For et par år siden kunne man læse, at hver dansker spiser omkring et kilo mayonnaise og et kilo remoulade om året. Det svarer til syv tuber af hver fedtet smørelse pr. mand.

Begge dele er hentet hertil fra Frankrig, og særligt vores historie med mayonnaisen er speciel. I 1985 opstod ”majonæse-krigen”, da formanden for Dansk Sprognævn Erik Hansen i et interview med Berlingske kunne afsløre, at man i den kommende udgave af Retskrivningsordbogen ville kunne finde den franske stavemåde ”mayonnaise” suppleret af det fordanskede ”majonæse.”Det gjaldt også en række andre franske ord såsom krem (creme), remulade (remoulade) og konjak (cognac).Gisp og gru!