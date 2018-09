Biblioteksbrugerne vælger ”pyt” som årets yndlingsord

Andre kan måske også huske den alternative superhelt ”Pytmand”, som fløj rundt i landet og sagde ”pyt med det” til danskere i forskellige akavede situationer. Det gjorde han jævnligt i DR 2-underholdningsprogrammet ”De uaktuelle nyheder” i 1999 med en yngre Mikael Bertelsen som vært og en lige så yngre Oliver Zahle som Pytmand, ”der er ligeglad med alt”, i blå trikot, rød kappe og et stort ”p” på brystet.

Om danskerne også er ligeglade med alt, skal ikke konkluderes her, men måske bør vi sige ”pyt” lidt oftere. I hvert fald er så mange vilde med udtrykket, at det er valgt som årets yndlingsord 2018.

Danmarks Biblioteker har inviteret alle sine brugere til at udpege et yndlingsord, ”som betyder noget særligt, som gør en glad, eftertænksom eller på anden vis betyder noget for en som menneske”, som det lød i opfordringen.