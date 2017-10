Quiz: Har du styr på danske byers slogans og tilnavne?

I hvilken kommune kan du få mere Fyn for pengene, og hvilken by har så mange pizzeriaer, at de lokale kalder den ”Slice Town”? Test din viden om danske byers slogans og tilnavne i quizzen her

1. Hvilken by har en hel del at leve op til med sit tilnavn ”Nordens Paris”?

a) Odense

b) København

c) Aalborg

2. Hvilken fynsk kommune lokker med sloganet ”Mere Fyn for pengene”?

a) Nordfyn Kommune

b) Nyborg Kommune

c) Middelfart Kommune

3. Hvilken kommune, der er selvforsynende med elektricitet, kalder sig ”Danmarks førende klimakommune”?

a) Esbjerg Kommune

b) Thisted Kommune

c) Frederikshavn Kommune

4. Den vestjyske by Klitmøller er kendt for sine store strande og sine gode surfingmuligheder. Hvilket slogan på engelsk har byen fået?

a) City of Waves

b) Cold Hawaii

c) Northern Bali

5. Hvilken jysk by går i folkemunde under navnet ”Slice Town”, der henviser til byens mange pizzeriaer?

a) Randers

b) Tønder

c) Kolding

6. Mange steder er kommunens slogan et udtryk for høje ambitioner og store visioner. Der findes dog en meget beskeden kommune, der alene brander sig med ordene ”Det er da ret o.k.”. Hvilken kommune er det?

a) Ringkøbing-Skjern Kommune

b) Vejen Kommune

c) Odder Kommune

7. Hvilken ø var kreativ, da den fandt på sloganet ”Alt er vand ved siden af”?

a) Langeland

b) Ærø

c) Bornholm

8. På hvilken ø kan man få ”Kvalitet i livet – hele livet”?

a) Fanø

b) Samsø

c) Møn

9. Nogle kalder Herning for ”det vilde Vesten”, men hvad er kommunens officielle slogan?

a) Alt kan ske

b) Her er alle muligheder åbne

c) Det er, hvad du gør det til

10. Hvilken kommune, der selv mener, den er den bedste i Nordjylland, bærer sloganet ”Det bedste sted at leve nord for Limfjorden”?