Hvor kommer udtrykkene revl og krat og rub og stub fra?

Der er mange udtryk for, at alt er væk, men hvor kommer de egentlig fra?

Der findes gode, faste udtryk i sproget for det, der ikke længere ligger fast, nemlig når alt er forsvundet, taget bort, fjernet, rykket op med rode. Der er udtryk som rub og stub samt revl og krat. Det er alle udtryk for, at alt er væk. Alt uden undtagelse!

De fleste kender disse udtryk. Men hvor kommer de fra? En trofast læser, professor emeritus Olaf Michelsen, har spurgt til rub og stub samt revl og krat. Det vil jeg med fornøjelse forsøge at svare på med hele molevitten.

Ordet rub findes kun i det nævnte udtryk. Det kommer af et ældre udtryk i oldnordisk, der betød at skrubbe eller skrabe. Det er det samme ord, vi har i verbet at rubbe, som betyder at bevæge noget hurtigt frem og tilbage, som det at rubbe neglene. Ordet stub, den anden del, kender vi fra en træstub eller kornstubbe og stubmarker, som står tilbage efter høsten, ligesom vi mænd er behagede med skægstubbe, hvis vi da ikke bærer egentligt skæg eller er nybarberede. Stub kommer af oldnordisk stubb, der betød stump. Så rub og stub er at skrabe hver en stump af vejen. Hverken mere eller mindre.

Revl og krat er ligeledes et fast udtryk, som betyder alle eller alt uden undtagelse, og hvor revl i dag ikke findes uden for dette udtryk. Det er et gammelt udtryk med en middelalderlig variant, som hed ribbel og krat. Revl var sideform til verbet at rive og betød egentlig trevler eller det, der er pillet af noget andet, trævlet op eller småtterier, der er tilbage. Verbet rive har samme udgangspunkt som at ribbe, der kan betyde at plyndre eller berøve en alt. Man kan være ribbet for alt, revl og krat.