Rørende eller plat? Der er blandede meninger om Malte Eberts kærlighedssang til Dronningen

Til gallamiddagen for dronning Margrethes 50-årsjubilæum forleden var der særligt et indslag, som har fået meget opmærksomhed. Det var kærlighedssangen “Kalde Dem for du”, der blev sunget af popsangeren Malte Ebert, tidligere kendt som Gulddreng.

I en artikel bragt på Kristeligt Dagblads hjemmeside kan man læse, hvordan Malte Ebert iført jakkesæt og med en rose til Dronningen i brystlommen leverede strofer som “jeg har hørt, De ryger Kings, jeg kunne være Deres prins” og “min kærlighed er stor ligesom Asien. Vi kunne tage derhen, bruge hele apanagen”.