I dag er der sprogligt set ingen hjælp at hente for hjemløse, der tidligere blev hyldet som en slags frihedens apostle

Fra og med foråret kunne man forvente besøg af landstrygere, vagabonder, ude på gårdene. Hjemme på Nørregård kom blandt andet Albani-Jens, der bedømt efter det øllede navn stammede fra Fyn.

Der var andre, de fik et måltid mad og kvitterede ved at spille på harmonika eller slibe knive. Så fik de et halmleje i laden efter at have afleveret mulige tændstikker. En dag eller to senere var de borte. De må have opholdt sig på herberger eller andet om vinteren, og når foråret kom, så lokkede de lange veje fra Skagen med kurs mod Fakse, som det hedder i ”Den gamle skærslippers forårssang” af Sigfred Pedersen og Kai Normann Andersen.