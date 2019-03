Så sprang bøgen ud

Bøgen er tidligt på den i år. Det første bevis på de nye bøgeblade kommer fra Sydfyn

”Lun luft og lysegrøn solspættet himmel, det er forår og jeg sidder her, på bænken under bøgen”, lyder de første ord i Gnags sang ”Under bøgen” fra 1992. Nu kan danskerne så småt begynde at synge med, for de første bøgeblade, der for mange er det første rigtige tegn på forår, er begyndt at vise sig rundt omkring i de danske skove.

Per Servé fra Skårup på Sydfyn har fanget de måske allerførste grønne bøgeblade. Det skete ved Tiselholt Gods øst for Svendborg, hvor Per Servé havde et kamera med sig under armen på en af de faste ture med hunden langs stranden.

Det var ikke et helt tilfældigt træ, der var tidligt på den, for Per Servé kender udmærket denne bøg, der altid springer ud lidt tidligere end de andre bøgetræer. Det kan skyldes, mener han, at træet står i læ af et stort egetræ og vender mod syd i forhold til træet. Per Servé kender området og dets bøgetræer rigtig godt, da han siden barndommen er kommet i området med sin far, der er biolog og forfatter til flere bøger om planter og dyr.

Fynboen indsendte straks sit bevis til TV 2, hvis vejrfolk følger bøgens udspring blandt andet ved hjælp fra seernes fotografier. Sidste år kom de første dokumenterede beviser på foråret først den 17. april efter et køligt forår. Så bøgen er tidligt på den i år.

Den 22. marts 2014 kom det tidligste udspring af bøgen, som TV 2 Vejret har registreret igennem de seneste 15 år. Et bøgetræ regnes ifølge tv-stationen for at være sprunget ud, når de første grønne blade er store nok til at dække en tokrone. Bladene skal desuden sidde på grene ”et stykke over jordhøjde”, ligesom der skal være blade på mere end blot en enkelt gren.

”Der lunt vejr på vej, så det er ikke umuligt, at den danske bøgeskov lige om lidt er flot og lysegrøn,” siger vejrværten Peter Tanev til tv2.dk.

”Jo, jo, der kan godt være fler. På bænken under bøgen”, som de synger i Gnags.