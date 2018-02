Sådan fandt valentinsdag frem til Danmark

Valentinsdag er i årevis blevet fejret især i England og USA. Men hvornår kom skikken til Danmark, og hvor stammer nutidens traditioner fra? Kristeligt Dagblad har fulgt kærlighedssporet i arkivet

Den midterste dag i februar har i århundreder været dedikeret til kærligheden. Igennem tiden er valentinsdag blevet markeret på forskellige måder, men i 1800-tallet begyndte traditionerne, som kendetegner højtiden i dag, for alvor at tage form.

Det gælder for eksempel valentinskortet, som fik et gennembrud efter en postreform i England i 1840. Reformen satte prisen på porto markant ned, så mange flere fik få råd til at sende post, og det kunne især mærkes omkring jul og valentinsdag.