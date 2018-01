Sæler lokker flyvende toprovdyr til landet

Havørne i det danske landskab var for bare få år siden et sjældent syn. Nu stiger antallet af ynglepar på grund af den rige forekomst af blandt andet sælunger ved Vadehavet

Havørnen er en af de helt store blandt fuglene, og hver gang vi ser den, så imponeres vi. Siddende på jorden eller på en pæl, men især når den går på vingerne og viser det 250 centimeter store vingefang frem, er den et fantastisk syn. Og det at opleve ørne i det danske landskab var indtil for bare få år siden et sjældent syn.

Nu er situationen heldigvis en lidt anden, og efter at havørnen blev udryddet i 1911, er den gennem de seneste 20 år genindvandret som ynglefugl i Danmark.