Sensommer i Island – historie, kultur og natur

Tag med Kristeligt Dagblad og forfatteren af ”Turen går til Island” på en intensiv rejse til Island fra den 5. til den 10. september 2018

På disse seks sommerdage får vi en rigtig god fornemmelse af den utroligt varierede islandske natur, men også en masse viden om landets historie, kultur og aktuelle samfundsforhold. Ud over snedækkede vulkaner, spruttende gejsere og vilde vandfald oplever vi sydlandets store landbrugsområde, der var centrum i middelalderens Island, og vi får også en oplevelse af det mere vilde Island.

Der er desuden god tid til traveture langs Atlanterhavets store dønninger med fugle som selskab. Endelig er der ét af turens højdepunkter: Et besøg på Vestmannaøerne, som mange husker for det voldsomme vulkanudbrud i 1973, der betød, at store dele af byen blev ødelagt af lava og aske. Vi besøger flere steder kendt fra den måske mest berømte af alle islandske sagaer, ”Njals Saga”.