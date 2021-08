Sensommerhaven er gavmild og skøn

Fra morgen til aften, i sol og regn er haven den kommende tid en opvisning i skønhed og masser af mad. Det gælder om at spise løs direkte fra haven til maven og gemme/sylte til vinterforråd. Alt er så generøst i år. Majsene er frodige, og netop nu spiser vi dagligt nyhøstede majskolber. De skal have syv minutter i kogevandet, så er de klar og smager himmelsk med smør og salt. Kartoflerne er blevet mangfoldige, og skærehavens blomster er fuldstændig vilde med at blomstre.