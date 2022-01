Små børn bruger mundvand til at genkende nære relationer

Et amerikansk-britisk forskerhold har undersøgt, hvordan mundvand fra kys og deling af mad hjælper små børn med at kende forskel på tætte relationer og fremmede mennesker

Vi knytter tættere bånd med nogle mennesker end med andre. Men hvordan formår små børn at hitte rede i, hvem der har en nær relation, og hvem der ikke har? Det har et amerikansk-britisk forskerhold undret sig over, og de præsenterer nu nye beviser for, at der findes en våd forklaring på spørgsmålet: