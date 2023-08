Snart kan du spise 3D-printede blæksprutteringe

Fisk og skaldyr er sundt og lækkert. Men overfiskeri, forurening af havet og klimaforandringer har gjort det vanskeligt at skaffe nok havdyr til at tilfredsstille efterspørgslen. Derfor har forskere sat sig for at finde en erstatning for de smagfulde havdyr, skriver tidsskriftet American Chemical Society.

Når man laver havprodukter af andre ingredienser, kan teksturen og konsistensen være svær at genskabe. Derfor valgte forskerne fra Singapore at tage et særligt værktøj i brug – en 3D-printer.

Som navnet antyder, kan en 3D-printer lave ting, der ikke bare er flade, ligesom en normal printer gør. ”Blækket” i den kan være af mange forskellige materialer, for eksempel plastic, metal og karbon. De seneste år er det blevet populært at bruge teknologien til at printe spiselige ting.

Ved at blende ingredienser som røde linser, mungbønner og alger kunne forskerne lave dem om til et spiseligt materiale. Det fyldte de så i printeren og lavede for eksempel et stykke laks eller en reje. Hvis de valgte det korrekte printemønster, ville den falske fiskemad endda få samme konsistens som originalen. Med tilsætningen af de korrekte smagsstoffer kunne forskerne printe et stykke fisk, der både føltes og smagte autentisk.

Men fisk er jo ikke kun godt på grund af smagen, så forskerne har også arbejdet på at genskabe det samme ernæringsmæssige indhold. Forskerne puttede fiskeolie og vitaminrigt tang i blandingen og kunne på den måde næsten genskabe mængden af protein og vitaminer i deres produkter.

Forskerne har allerede haft held med at lave ”falske” blæksprutteringe, der ifølge forskerne selv smager og føles næsten som den ægte vare. Nu er udfordringen at finde en måde, den alternative havføde kan masseproduceres på. Forskerholdet forudser, at man inden for de næste par år vil begynde at se lignende produkter i restauranter og specialbutikker.