Søren Ryge i en hyldest til fuglereder: Ingen må vide, hvor de er

Lige nu fylder gærdesmutten næsten for meget i min dagligdag, selv om den er en af Danmarks mindste fugle. For når jeg mange gange om dagen går ud i min køkken-blomsterhave, så kommer jeg forbi garagen, og lige dér, på hjørnet i efeuen, har den sin rede, og hver gang jeg går forbi, smutter den ud af reden som en lille, brun bordtennisbold. Jeg har forsøgt at fotografere smuttet, men det er umuligt. Den er alt for hurtig.

Men det er da synd for den, så jeg er begyndt at gå en anden vej. Hun ligger jo og ruger så trofast på sine syv-otte bittesmå æg, mens hannen synger for os uafbrudt. Det er en af de fuglesange, man SKAL kende – lige så almindelig og tydelig som solsortens, fra tidlig morgen til sen aften, hele året, samme højstemte strofe hver gang.