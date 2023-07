Søren Ryge: ”Vild med vilje” kræver flittige hænder

Hør Søren Ryge læse sin klumme op i Kristeligt Dagblads app eller ved at trykke på play-ikonet i toppen af artiklen.

Det var Franz og Bodil i Lund for 44 år siden, og der var timian, smultron, oksetunger, kongelys og andet fint. Og det var Ole og Mette i går, naboer, og der var timian og gule evighedsblomster i mængder, så fint.

Og begge steder var det ikke haver, der lyste, men gårdspladser. 200 kvadratmeter i firkant mellem bygningerne, hvor man i gamle dage havde brolægning, oftest almindelige marksten, kaldet pigsten, for det var gratis, og de holder evigt. Eneste problem er, at der altid vokser ukrudt imellem stenene, mest græs, og da jeg var barn, skulle vi luge onkel Jens’ gårdsplads hver lørdag med fingre og en gammel kniv og feje bagefter, for det skulle se ordentligt ud.

Det gjorde de også hos Franz og Bodil, indtil hun fik en åbenbaring. Hun lod ukrudtet på gårdspladsen være i fred, for noget af det var jo blomster. Det så nydeligt ud, når mælkebøtterne og valmuerne blomstrede imellem stenene, og i de følgende år begyndte hun at samle frø af vilde blomster, når hun mødte noget pænt. Rølliker, margeritter, timian, slangehoved og mange andre. Frøene blev spredt ud imellem stenene. Noget spirede, andet ikke, men i løbet af få år var gårdspladsen blevet til et broget blomsterhav – et stykke vild natur imellem husene, længe før den slags blev moderne. Jeg lavede tv om det, og Bodils gårdsplads blev berømt i Danmark og Sverige – man kan stadig finde programmet ’Bodils have’ på nettet.

Jeg tog en flok havekonsulenter med derover, og de havde aldrig set noget lignende. Det var "vild med vilje" for 44 år siden, og Bodil var glad og lidt stolt, 85 år gammel. Franz var 91 år og solidarisk. Han brugte meget af sin tid på at stavre rundt og luge, for der dukkede altid noget mindre pænt op. Om sommeren plukkede han smultron, skovjordbær, og gav dem kærligt til Bodil.

Ole og Mette er unge, naturbevidste mennesker, og da de overtog deres gård for 17 år siden, var gårdspladsen en gold stenørken, rounduppet og gasbrændt hvert år. Den fik fred, og så kom ukrudtet selvfølgelig, rapgræs og andet kedeligt. Det blev luget væk med økologisk håndkraft, men for 5 år siden opdagede Ole, at der var spiret en masse gule evighedsblomster mellem stenene. De var kommet flyvende fra Mogens’ sandmark i nærheden, og de blev budt hjerteligt velkommen og fredet, for de er smukke og sjældne. Der er også kommet timian, og da Ole påstod, at de også var kommet af sig selv, indrømmede Mette med et smil, at hun havde plantet dem, og pyt med det, for deres gårdsplads er nu den smukkeste i landet, og hvis nogle vil gøre ligeså, skal de vide følgende:

At den består af marksten, sand og støv er den rene elendighed for planter. Bortset fra den håndfuld, der alligevel trives sådanne steder og vokser videre, selv om der var tørke i hele juni. Den passer ikke sig selv, men bliver konstant overvåget af kærlige blikke og flittige hænder. Uønskede, kedelige gæster som græs, bynker, rødknæ og syre bliver fjernet. I så henseende er gårdspladsen lige så langt fra ægte, uforstyrret natur som den kæmpestore køkken-blomsterhave, der fylder resten af stedet og hakkes og luges og rives konstant.

For den ægte, mest elskede natur med et mylder af vilde blomster findes næsten ikke. På vores jord og i vores klima vil alt vokse til og blive til skov, og inden da vil især græsser og andet kraftigt voksende dominere. På de tørre vejrabatter og skrænter er det lidt bedre, og den suverænt bedste metode er at lade får, geder, kvæg og heste græsse. De tager nye buske, træer og græs og sågar brændenælder, og så bliver der plads til alle de blomster, der er så elskede af især kvinder og børn, bier og sommerfugle. Det er ikke uden grund, at opskriften på alle natur-nationalparker er store græsædere, der holdes inde af evindeligt omdiskuterede hegn, for ellers løber de jo væk.

Bodils gårdsplads fik fjernet alt det visne om efteråret – mest fordi det så lidt kedeligt ud. Næste forår startede festen forfra, og Bodil glædede sig mere og mere, fordi hun jo aldrig vidste, hvad der kom. Den sommer, da klokkeblomsten endelig havde fået fat, var hun lykkelig, for det var en af hendes yndlinge. Da jeg besøgte stedet igen for 10 år siden, havde et barnebarn overtaget og var fortsat med mormors blomstrende gårdsplads, hvor cikorien var blevet dominerende, og der stadig blev sået nyt og luget konstant. Hvad der sker hos Ole og Mette vides ikke, men de ydmyge evighedsblomster vil med sikkerhed brede sig endnu mere og få lov til det. Mens alle vi andre kan være lidt misundelige, fordi vi ikke har nogen brolagt gårdsplads, men må nøjes med orgiet af georginer, gladiolus, morgenfruer og liljer, som kan dyrkes af enhver, der gider, og det gør jeg.

I øvrigt havde Bodil også en masse høstanemoner i sin have dengang. Dem havde jeg ikke, så hun gravede en sækfuld rødder op til mig. De blev plantet i min have, og vi har stadig et helt bed på 50 kvadratmeter med Bodils høstanemoner, der blomstrer snart. Hun længe leve!