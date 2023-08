Sommeren var våd og ubeslutsom

Det er ikke usædvanligt, at de danske somre er utilregnelige. Pludselig sommerregn og kølige perioder, der aflyser grillfesterne og fanger familien i sommerhuset, er som regel en fare, der lurer i horisonten. Men i år har det været det helt særlige kendetegn ved sommeren: ustabilitet og omskiftelighed.

Når man kigger på sommeren som helhed, så er den faktisk ganske almindelig. Gennemsnittet for solmængden og temperaturen ligger nærmest inden for normalen. Men kastes blikket på de individuelle måneder, så er billedet et helt andet.

“Det er en usædvanlig sommer, fordi månederne har skiftet fra sort til hvidt,” siger Mikael Scharling, der er klimatolog hos Dansk Meteorologisk Institut (DMI).

Sommeren begyndte tør og varm. Så tørt var det, at de fleste danskere måtte synge midsommervisen uden skæret fra et bål, da myndighederne varslede brandfare i det meste af Danmark omkring sankthansaften. Faktisk faldt der under halvt så meget nedbør som gennemsnittet for måneden de seneste 12 år, og solskinnet slog en endnu større rekord.

“Der var vitterligt solskin fra morgen til aften. Faktisk slog dette års juni rekorden for mest solskin, lige siden vi begyndte at måle landsdækkende i 1920,” siger Mikael Scharling.

Lige inden måneden skiftede, begyndte det dog at vende – nærmere bestemt den 27. juni. Vandet kom endelig og i rigelige mængder endda. Det gik blandt andet ud over dette års Roskilde Festival, hvor gæsterne fik masser af væske både indeni og udenpå.

“Der har faktisk ikke være en længerevarende sammenhængende periode med stabilt sommervejr i juli. Så der har nok været mange solhungrende danskere og turister, der endelig fik ferie, og som endte med at blive meget skuffede,” siger Mikael Scharling.

Juli endte faktisk med at blive rekordvåd med mere end dobbelt så meget nedbør som normalt.

De eneste, der glædeligt håbede på et vejrskifte, var landmændene, som frygtede at tabe flere milliarder kroner i omsætning på grund af tørken i juni. Nedbøren endte dog med at komme for sent og i for store mængder, så afgrøder blev skadet, og den våde jord gjorde det svært at få høsten i hus.

Juli-vejret var også atypisk i forhold til det globale vejr, der i år slog rekord som den varmeste juli nogensinde målt. Men ifølge Michael Scharling var det ikke kun Danmark, der trak imod den tendens.

“Der var nogle specifikke områder, hvor varmen var meget ekstrem i verden, men det meste af Nordeuropa havde en meget våd og ikke så varm juli i år,” siger han.

August blev både mere og mindre sommerlig end juli. Nedbøren blev næsten halveret, men til gengæld var solskinnet også mere udeblivende. Faktisk var det den mest solfattige august i 36 år og den femte solfattigste siden 1920.

I forhold til det kommende efterår, så forudsiger DMI's analyser, at vejret retter mere ind mod normalen, men at gummistøvlerne stadig vil blive flittigt brugt, da nedbøren kommer til at ligge et stykke over normalen.