Kolde eller varme, med fingrene, tandstikker eller ske, traditionelle eller kreative. Begrebet tapas er blevet synonymt med Spanien, og herfra har det bredt sig, så der vel snart ikke er et land, som ikke på sin egen måde laver små godbidder.

På den baggrund er det forståeligt, at det spanske kulturministerium har ansøgt FN’s kulturorganisation Unesco om at få tapas optaget på listen over verdens immaterielle kulturarv.