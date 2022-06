Sporten smitter, og sproget følger fodboldfansene

Det danske herrelandshold i fodbold klarer sig flot for tiden. Vi banker de store, Lille Claus udfordrer Store Claus, så Holger Danske må have rejst sig af kasematternes kalkstøv i Helsingør, hvor fodboldherrerne har deres træningslejr. Det får fodboldens fankultur til at gå i luften, desværre også så konkret at store fællesarrangementer med fællesskærm i Fælledparken i København har måttet aflyses. Det blev simpelthen for farligt med flyvende, fyldte øldåser og sjaskende bajerdrama i luftrummet, når der blev scoret. Sådan kan fankulturer gå amok i sejrens rus.

Fankultur