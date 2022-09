Sprogligt set: Da jeg så DR's tv-avis spidsede jeg straks ører, for det ord lød lidt sært

Vi panter som aldrig før! Sådan lød optakten til et indslag i DR’s tv-avis for et par uger siden, og så spidsede jeg straks ører, for det lød lidt sært. Heldigvis forklarede studieværten meget hurtigt, at det drejede sig om at aflevere flasker og dåser i en automat og få panten tilbage, og så var jeg med igen. Den gode nyhed var, at Danmark har verdensrekord i at returnere pantbelagt emballage til genbrug, og det kan vi da godt være stolte af. At vi så også ligger højt i forbruget af alkoholiske drikke, er et andet spørgsmål, som vi lader ligge her.

Sprogligt er der noget på spil her, for traditionelt betyder verbet "pante" at tage noget i pant, det vil sige inddrage værdigenstande eller andre ejendele fra en person, der skylder én penge (en skyldner). Det kan også hedde "udpante", og skyldneren kan være så uheldig at blive udpantet som i følgende eksempel fra Jens Engbergs bog "Magten og kulturen": "Da han nægtede at betale bøderne, blev han udpantet, og hans ejendele blev sat på auktion."