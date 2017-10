Stærke farver narrer os, når vi køber ind

Vi tror, at vi får mere for pengene, hvis en vare har en kraftig farve. Synsbedrag får os til at tro, at produkter med kraftige farver indeholder mere end produkter i lysere farver, skriver Videnskab.dk

Vi bliver ofte snydt af markedsføringstricks i butikkerne. Nu afslører et nyt studie, hvor lidt der skal til, før vores øjne spiller os et puds. Og der skal faktisk blot en dråbe til. Det skriver forskning.no ifølge videnskab.dk. En ekstra farvedråbe i produktionen får os nemlig til at tro, at en brun kuffert i en stærkere farve er mere rummelig end en tilsvarende kuffert i en lidt lysere brun farve, selvom kufferterne er nøjagtigt lige store.

Det nye studie er publiceret i tidsskriftet Journal of Consumers Research. Forskerne bag påpeger, at forbrugerne, som ønsker at produkterne kun fylder lidt, foretrækker de lysere farver, fordi de tror, at produkterne fylder mindre. Studiet er foretaget af nordmanden Henrik Hagtvedt og hans kollega Adam Brasel ved Boston College. Henrik Hagtvedt er oprindeligt kunstmaler og studerede kunsthistorie ved universitetet i Oslo. Nu forsker han i markedføringens brug af farver, og han ved mere end de fleste om farvernes effekt på forbrugerne.

”Mættede farver vækker større opmærksomhed,” forklarer Henrik Hagtvedt til forskning.no, videnskab.dk’s norske søstersite. ”De får os til at blive mere ophidsede. Det er påvist gennem eyetracking, hvor forskerne registrerer, hvor hurtigt og hvor længe vores blik fæstner sig ved objekter i forskellige farver. Farver påvirker forbrugerne mere, end de fleste af os er klar over,” siger Henrik Hagtvedt.