Stonehenge var måske en gigantisk kalender

30 sten i en cirkel. Det er ydercirklen af Stonehenge. Hvis man nu forestiller sig, at hver sten repræsenterer en dag, og vi ved, der er 12 måneder på et år, så bliver 30 gange 12 360. Så mangler der fem dage, før man har talt til et år, men det er der også en løsning på. Inde i cirklen står nemlig fem hesteskoformede strukturer, såkaldte trilithoner, som også hver kan tænkes at udgøre en dag. Således har indbyggerne i Wiltshire i det sydlige England med solens hjælp kunnet opdatere sig i tid.