40 år med Møghe

Få tv-serier er kendt af så mange som Matador, og hver gang den er blevet genudsendt, er det blevet til mange rosende ord i Kristeligt Dagblad

Kan man sætte en tv-succes på formel? Det er i hvert fald et godt udgangspunkt at tilsætte roller som Mads Skjern, Misse Møghe og Hr. Schwann – og så toppe med Lise Nørgaards sans for historieskrivning. I morgen er det 40 år siden, ”Matador” blev sendt for første gang, og siden er det blevet til ikke færre end syv genudsendelser på DR, senest i 2017. I hvert tilfælde har man i Kristeligt Dagblad kunnet finde ros til tv-serien.

Vel at mærke efter hver genudsendelse, for Kristeligt Dagblads skribent, Elin Rask, var en smule mere skeptisk efter at have set første afsnit den 11. november 1978:

”Lise Nørgaard tegnede sig for første episode, der vel næsten er den vanskeligste, for vi skal jo helst hilse på hele familien, både de, der spiser med arvesølv og betaler seks procent (eller mere!) i skat, og de andre, der er på vej mod bedre tider med Stau-ning i ryggen,” skrev hun.

Da serien første gang blev genudsendt i 1985, var tonen i avisen mere positiv.