Tabte biskoppen sin ring under besøg på kloster? Unikt guldfund er dukket op i Midtjylland

Hvem tabte en kostbar guldring ved et besøg på Ørslev Kloster for flere hundrede år siden? Pilen peger på biskoppen

For omkring 800 år siden er en biskop i Viborg stift muligvis vendt hjem med en lidt nøgen følelse om fingeren. Noget tyder nemlig på, at han på et tidspunkt har tabt en ring under et besøg på Ørslev Kloster øst for Skive.

Klosteret, der i dag fungerer som arbejdsrefugium, er fredet, og i forbindelse med en renovering af stedet er et unik og kostbart fund dukket op ad jorden. Der er tale om en massiv guldring med en sten af blå safir, som blev fundet ved hjælp af en metaldetektor under udgravningen af klosterets kloaksystem.