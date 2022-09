Med et patentglas og en gavmild tomathøst, kan man gemme sensommerens gaver

Forleden var jeg på loppemarked. Mellem boderne med aflagt tøj stod en kvinde og solgte tomater. De spæde tomatplanter, man satte i drivhuset i foråret bærer en overflod af tomater. Og hvad stiller man op med grøntsagen, når man på denne tid af året har i overflod?

Det er svært at overgå tomatmadder på et stykke saftigt hjemmebagt rugbrød, men der er jo grænser for, hvor mange af den slags madder, man kan indtage.