Det kan være en bedre investering at tage en sygedag i stedet for at hoste sig gennem dagens dont. Det viser ny forskning

For travl til at være sløj? Ny forskning advarer syge mod at trække i arbejdstøjet

Host, nys, snøften og et træt blik. Det er hverken unormalt eller svært at genkende en skrantende kollega, der har trodset kroppens sygdomssignaler og meldt sig kampklar på arbejdspladsen. De gode argumenter for at give kroppen ro overgås ofte af en voksende bunke af ufærdige arbejdsopgaver, som venter på jobbet. Men nu har forsvaret for en sygedag fået fornyet opbakning.

Et nyt studie fra Trinity College i Dublin viser, at uløste arbejdsopgaver ofte er årsagen til, at medarbejdere går syge på arbejdet, og at fænomenet er særdeles udbredt i mange, især vestlige lande. I Norge har det at arbejde trods sygdom sågar fået sit eget begreb: “sygenærvær”. Forskerne bag undersøgelserne har samtidig efterprøvet kendte, negative effekter ved at arbejde trods sygdom og konkluderer, at det kan skabe en dominokæde af skadelige effekter, der blandt andet kan resultere i udbrændthed og nedsat arbejdsevne i dagene efter sygenærværet.