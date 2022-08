Under Anden Verdenskrig blev familien Blach i Stralsund stort set opløst. Over 80 år senere er 30 efterkommere fra hele verden blevet samlet for første gang takket være en nysgerrig tysk kvinde

Da Friederike Fechner i 2012 overtog det gamle og ødelagte hus i den nordtyske by Stralsund, kendte hun intet til dets dramatiske historie. Og hun kunne heller ikke vide, at hun ville komme til at spille en utrolig og afgørende brik for efterkommerne af familien med efternavnet Blach, der havde boet i bygningen frem til Anden Verdenskrig.

10 år efter købet af huset kunne et stort antal medlemmer af Blach-familien genforenes for første gang, takket være den nye ejer af huset.