Unge har det bare så ”cancer”

Cancer anvendes ifølge sprogforsker som nyt bandeord blandt unge

”Mit liv er bare så cancer!”.

Sådan skriver en ung dansker i et lukket forum for teenagere på Facebook. Personen er ikke ramt af sygdommen cancer, men bruger ordet til at beskrive en negativ tilstand.

Ordet cancer er tilsyneladende blevet normalt som et slags bandeord blandt unge, fortæller sprogforsker Marianne Rathje fra Syddansk Universitet.

Hun har i den senere tid fulgt med i opslag og korrespondancer på Facebook, hvor ordet cancer ofte dukker op og i en anden betydning end det kendte kraftedeme. Og brugen af cancer på den måde er nyt for sprogforskeren.

”Jeg har forsket i bandeord i 15 år og kun stødt på gammelkendte bandeord, men her er altså en ny måde at anvende ordet på,” siger hun.

Blandt de mange måder, ordet bruges på, nævner hun blandt andet sætninger som: det er cancer at have lektier for til i morgen, og du er cancer.