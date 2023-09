Usædvanligt fund: Sønderjysk soldat gravet frem i Verdun

I 1915 drog Erik Petersen Skøtt mod slagmarkerne for at kæmpe på tysk side i den buldrende verdenskrig. Et år senere senere faldt sønderjyden ved den berømte front og blodige slagmark ved franske Verdun. Man fandt dog aldrig et lig.

Men efter at have været meldt savnet i over 100 år, kan de pårørende endelig stede ham til hvile.

Under et kommunalt gravearbejde nær Verdun er man for nylig stødt på de jordiske rester af Erik Petersen Skøtt. Det fremgår af det identifikationsmærke eller hundetegn med hans navn, som han bar om halsen, og som delvist er bevaret.

Det er første gang i nyere tid, at en sønderjysk soldat er fundet i de tidligere slagmarker ved Vestfronten, siger historiker René Rasmussen fra Museum Sønderjylland.

"Det er meget usædvanligt. Der er, så vidt jeg ved, ikke fundet sønderjyske soldater før, i hvert fald ikke de seneste 20-25 år," siger han.

De franske myndigheder kontaktede i første omgang tyske myndigheder om deres opdagelse. De tog kontakt til Rigsarkivet, som tog fat i Museum Sønderjylland og René Rasmussen.

Museet har og udbygger en database over de sønderjyske soldater, som talte omkring 30.000, hvoraf omkring 6000 døde eller blev meldt savnet under Første Verdenskrig. Museet har navne på omkring 12.500 og kunne identificere den afdøde som Erik Petersen Skøtt (1895-1916) fra Gl. Haderslev.

Skyttegravene ved fronten var ikke et sted, man ønskede sig hen. Slaget ved Verdun blev det længste i krigen, og det næstmest blodige. Her faldt mange sønderjyske soldater på tysk side. Foto: Collection Odette Carrez/Reuters/Ritzau Scanpix.

Han gjorde krigstjeneste i Reserve-Jäger-Bataillon Nr. 2, 3. kompagni og blev meldt savnet den 21. juni 1916 ved Verdun. Her blev en halv million soldater på begge sider af fronten såret, og mere end en kvart million blev dræbt. Det var det længste slag i krigen og det blodigste efter slaget ved Somme i 1916.

"Man finder ofte rester af døde soldater i Frankrig og Belgien og fra mange forskellige lande, der var involveret, men altså sjældent sønderjyske soldater," siger René Rasmussen.

Den unge sønderjyde havde ikke børn, men fem søskende. En efterlysning på Museum Sønderjyllands hjemmeside og facebookside kaldet Sønderjyderne og Den Store Krig 1914-1918 førte til, at man har fundet frem til hans søskendes efterkommere, heriblandt børnebørn.

Sagen ligger hos Den Sønderjyske Fonds Mindelegat, der har tilsyn med den sønderjyske kirkegård og Haderslev Kommune, der er venskabskommune med byen Braine, der ligger tæt på Verdun og har en kirkegård med en afdeling særligt til sønderjyske faldne.

Hundetegnet.

Når man finder faldne soldater i jorden, gør man sig ifølge René Rasmussen store anstrengelser med at identificere dem og sikre en værdig begravelse.

"Jeg har overværet en begravelse af en australsk soldat, og det gøres helt efter bogen med hele udtrækket. Der er feltpræst, æresvagt, salut, militærmusik. Der spares ikke på noget."

Efterkommerne skal nu tage stilling til, hvor Erik Petersen Skøtt skal begraves. En oplagt mulighed er ifølge René Rasmussen at jordfæste ham på Den Sønderjyske Kirkegård i Braine, hvor der i forvejen ligger cirka 80 faldne soldater, enten i forbindelse med den sædvanlige mindehøjtidelighed for faldne soldater den 11. november eller i forbindelse med 100-året for kirkegårdens indvielse i 2024.

Skuespillere genopfører et slag 100 år efter slaget ved Verdun i i 1916. Foto: Cesar Manso/AFP/Ritzau Scanpix.

Museet og folkene bag hjemmesiden Den Store Krig begyndte det frivillige arbejde med databasen over sønderjyske soldater i 2012. Ifølge René Rasmussen er det realistisk, at man kan finde frem til identiteten bag de fleste af de 30.000 sønderjyske krigsdeltagere inden for de næste 10-15 år.

"Udfordringen er, at mange hed det samme. Vi har foreløbig flere end 90, der hedder Hans Petersen, og omkring 50, der hedder Peter Hansen. Det kræver lidt research har sikre, at vi ikke får den samme mand med to gange. Men vi har en lille håndfuld dygtige frivillige, der arbejder støt på sagen," siger han.