Vendespil: Havens blomster

Vendespil

Match blomster med blomsternavne i dette huskespil, hvor du skal vende kortene og se, om du kan finde billedet, der passer til teksten.

Det gælder om at have en god hukommelse, når man spiller vendespil - men du skal også være hurtig! Med så få træk som muligt skal du finde alle otte par på pladen.

OBS: Spillet fungerer bedst på computer eller tablet.

Har du problemer med at se spillet, så prøv at genindlæse siden – det plejer at virke.