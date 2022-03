"Vi kommer ikke til at...": En ny vending har sneget sig ind i det danske sprog

Jeg husker skyldfølelsen, når man som barn kom til at gøre noget skamfuldt. Det var det, der lå i formuleringen at ”komme til noget”. Man kunne komme til at vælte den vase ned, som mor havde fået af sin kusine Gudrun. Jeg kom til det, mor! Det ligger i udsagnet, at jeg ikke kunne gøre for det. Det var ikke med vilje og slet ikke min vilje, men måske en ond troldevilje, der tog bolig i min arm, der svang så forbistret, at vasen røg ned. Det var ikke mig. Jeg kunne komme til at glemme at lukke en låge, så kalvene løb ud. Jeg kunne komme til at grise mit pæne tøj til. Jeg kunne komme til at forgribe mig på småkagerne! Det var ikke med vilje, for jeg kom jo til det! Min vilje blev styret på gale veje af en trang eller en forlokkelse. Når man kom til noget, var det ikke så godt.