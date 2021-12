Et nyt forskningsstudie viser, at de hjernecentre, som styrer vores sprog og finmotorik, ligger tæt på hinanden

Vores sprogforståelse og evnen til at bruge værktøj hænger tæt sammen

Vi adskiller ofte håndens arbejde fra det boglige, men et nyt forskningsstudie viser, at vores evner til at mestre både sprog og værktøj faktisk kan hænge tæt sammen.