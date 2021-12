Bandefigur udleveret fra Spanien i stor narkosag

En tidligere topfigur i det københavnske bandemiljø er tirsdag i et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet i fire uger i en sag om indsmugling af mindst 27 kilo kokain.

Den 43-årige blev 3. november anholdt i Spanien på baggrund af en international arrestordre. Samme dag blev hans 47-årige storebror anholdt i København og dagen efter varetægtsfængslet.

Københavns Politi skriver på Twitter, at den 43-årige blev fængslet i et grundlovsforhør bag lukkede døre. Det fremgår ikke, hvad hans rolle i indsmuglingen menes at have været.

Da storebroren blev fremstillet i grundlovsforhør kom det frem, at de to brødre er sigtet for at have samarbejdet med andre om indsmugling, forarbejdning og salg af de mange kilo kokain.

Dengang kom det også frem, at storebroren efter politiets opfattelse i Danmark har modtaget penge, som er blevet overført til udlandet med henblik på køb og indsmugling af stofferne.

Han er desuden sigtet for i samme forbindelse at have gjort sig skyldig i hvidvask for mindst ti millioner kroner.

I grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig.

Brødrene er beskyttet af et navneforbud. Derfor er det ikke muligt at komme nærmere ind på den 43-åriges identitet.

Dog kan det siges, at han for år tilbage blev regnet som en central skikkelse i det københavnske bandemiljø. Angiveligt har han også været tiltænkt offer i drabsplaner, som en rivaliserende gruppe gik med.

Anholdelserne af brødrene er sket som led i en større efterforskning, som politiet har navngivet efter en af guden Odins ravne: "Operation Hugin".

Her er flere mænd tiltalt for omfattende handel med og smugling af narko. To mænd er idømt hver 15 års fængsel, efter at de har tilstået deres roller i komplekset.

Den 4. november blev 29-årige Andreas Emil Damm Munch dømt for 85 kilo kokain, 10 kilo amfetamin og 79 kilo hash.

Mandag erkendte 37-årige Waqas Khurram Iqbal i Københavns Byret, at han har solgt mindst 100 kilo kokain og 80 kilo hash.

/ritzau/