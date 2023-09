Bandefolk sigtes for besiddelse af 17 skydevåben

Tre mænd i 30'erne skal torsdag i grundlovsforhør i Dommervagten i København i en sag om besiddelse af 17 skydevåben.

Det skriver Københavns Politi på det sociale medie X.

Politiet mener, at mændene er en del af rocker- og bandemiljøet.

Københavns Politi skriver i udmeldingen, at mændene menes at have været i besiddelse af våbnene i 2020.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alle tre mænd - som er henholdsvis 35, 36 og 38 år - blev anholdt onsdag. Den ene på en adresse på Amager, og de andre to blev anholdt i fængslet.

Det fremgår ikke af politiets udmelding, hvor de sigtede forholder sig til sagen.

Politiet skriver, at anklagemyndigheden vil begære lukkede døre ved grundlovsforhøret.

/ritzau/