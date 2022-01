Bandekrig: Frifundet mand kræver højere erstatning for fængsling

I 301 dage sad en i dag 52-årig mand fra bebyggelsen Mjølnerparken i København varetægtsfængslet i en våbensag i forbindelse med en bandekonflikt. Han blev frifundet og fik derefter en erstatning.

Beløbet lød på 255.700 kroner og er fastsat af først Statsadvokaten i København og siden Rigsadvokaten. Men det er ikke nok for manden. Han vil have mere. Derfor har han indbragt sagen for Københavns Byret.

Mandens oprindelige krav var nemlig langt højere, fremgår det af en tilkendegivelse, som er sendt til byretten fra Statsadvokaten i København. Det lød på 525.300 kroner.

Erstatninger for uberettiget varetægtsfængslinger udmåles på baggrund af en bestemt takst, som så ganges med antallet af døgn i arresten. Beløbet kan forhøjes, hvis fængslingen har været særligt belastende.

Og det er netop det, som den 52-åriges advokat, Rolf Lindegaard Gregersen, har gjort gældende, fremgår det af anklagemyndighedens tilkendegivelse.

Sagen udspringer af krigen mellem banderne Brothas og Loyal To Familia (LTF), der blussede op i 2017, hvor hovedstadsområdet var plaget af en række skyderier.

I den forbindelse foretog Københavns Politi en hemmelig ransagning mod et kælderrum i Mjølnerparken, hvorfra banden Brothas udspringer. I kælderrummet fandt man en pistol med lyddæmper og tilhørende magasin.

Politiet satte skjult videoovervågning op for at finde frem til ejermanden, og den 52-årige og en mand, der var et par år ældre, blev anholdt og tiltalt. Det samme gjorde en mand i 20'erne.

Sagen vakte en vis opsigt, fordi det normalt ikke er personer i forældregenerationen, som optræder i sager fra bandekonflikten. Både den 52-årige og den anden mand blev frifundet i både by- og landsret.

Til gengæld blev en dengang 28-årig jordansk mand idømt fem års fængsel og udvist af landet for bestandigt.

Da den 52-årige mand blev frifundet i Østre Landsret i 2019, var der tre ud af ni nævninger, som stemte for at dømme ham. Sagens tre juridiske dommere ville også straffe manden. Men seks nævningestemmer for frifindelse er nok til at gå fri.

Manden har baggrund i Libanon og har været dansk statsborger siden 2001. Han deler efternavn med flere andre personer, der holder til i Mjølnerparken. Flere af dem er i andre sager dømt for alvorlig banderelateret kriminalitet.

Københavns Byret skal behandle spørgsmålet om erstatning fredag den 21. januar.

/ritzau/