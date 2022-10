Bandemedlem får otte års fængsel for skud i trafikeret kryds

Et 25-årigt bandemedlem skal flere år bag tremmer efter en skudepisode i et trafikeret kryds i Aarhus sidste år.

Retten i Aarhus har tirsdag idømt Ahmed Akl otte års fængsel for forsøg på grov vold. Det oplyser Østjyllands Politi.

Han dømmes efter en bandeparagraf, som skærper straffen, da han var tilknyttet Brabrandgruppen, og da skyderiet var del af en konflikt mellem dem og Rosenhøjgruppen og Trillegårdsgruppen.

Ingen personer blev ramt ved episoden 14. april 2021 om eftermiddagen, hvor Ahmed Akl var en af to sortklædte mænd, som affyrede flere skud fra en sort scooter.

Mindst seks skud blev affyret af dem i krydset mellem Silkeborgvej og Vestre Ringgade i Aarhus. Målet var to rivaliserende bandemedlemmer, men dem ramte de ikke.

Et skud ramte dog skærmkassen på en tilfældig bil, som tre personer sad i, og fem andre skud ramte den bil, som rivalerne sad i.

De to sortklædte mænd flygtede fra stedet på scooteren, men ud fra blandt andet overvågningsbilleder og vidner fandt politiet frem til den 25-årige, som har siddet varetægtsfængslet i sagen siden august sidste år.

Medgerningsmanden har politiet endnu ikke kunnet identificere.

Anklagemyndigheden ønskede den 25-årige dømt for drabsforsøg, men retten fandt det ikke bevist, at der var blevet skudt for at dræbe. Derfor er han i stedet dømt for forsøg på grov vold.

Specialanklager Jesper Rubow mener, at det er rent held, at ingen kommer noget til, når "man på den vanvittige måde kører rundt og afgiver flere skud på tværs af en trafikeret vej".

- Det største bevismæssige tema var, hvorvidt det var den 25-årige, der var en af de to personer på scooteren.

- Det var retten enig med anklagemyndigheden i, og jeg er tilfreds med, at retten nåede frem til en strafudmåling, som viser alvoren i sagen, siger Jesper Rubow i en pressemeddelelse fra politiet.

Foruden fængselsstraffen er Ahmed Akl idømt et opholdsforbud, som betyder, at han efter endt afsoning ikke må opholde sig i Brabrand i en periode på otte år.

Han nægter sig skyldig, og han overvejer nu, om han vil anke dommen.

