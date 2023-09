Bandemedlem sigtes for at planlægge drab for tre år siden

Tre år efter et planlagt drab har politiet anholdt et bandemedlem og sigtet ham for forbrydelsen, som dog aldrig blev udført.

Det oplyser Københavns Politi fredag i en pressemeddelelse.

Den anholdte er 38 år og beskrives som et ledende medlem af banden. Denne bande er også aktuel i konflikt med en anden gruppering, hedder det.

Tidligere er det kommet frem, at det er den ellers forbudte bande Loyal To Familia som for tiden befinder sig i en blodig konflikt med Hells Angels (HA). Opgøret førte ifølge politiet således til drabet på en 30-årig mand fra HA i Pusher Street i Christiania lørdag aften.

Artiklen fortsætter under annoncen

Angiveligt var det tiltænkte offer en person fra en anden gruppering i rocker- og bandemiljøet. Men personen tilhører ikke kredsen omkring Hells Angels, kan man læse ud af pressemeddelelsen.

Mistanken bygger blandt andet på krypteret kommunikation, oplyser Københavns Politi, der har efterforsket sagen i samarbejde med National Enhed for Særlig Kriminalitet.

Den 38-årige fremstilles for en dommer fredag eftermiddag.

Forbrydelsen blev angiveligt planlagt fra slutningen af juni til begyndelsen af juli 2020.

Den eneste grund til, at drabet ikke blev til virkelighed, var, at "ingen personer dukkede op som forventet", skriver politiet.

Hvor drabet skulle ske, fremgår ikke af politiets orientering.

/ritzau/