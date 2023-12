Seks mænd beholder danske pas efter brutal bandevold

Seks mænd fra bandemiljøet i Odense får lov til at beholde deres fodfæste på dansk jord.

Østre Landsret har tirsdag i en principiel afgørelse afvist anklagemyndighedens påstand om, at de seks skulle frakendes deres danske statsborgerskab.

Mændene er kendt skyldige i et groft overfald med kniv mod to mænd. Det ene offer var i livsfare. Vedkommende overlevede kun takket været en hurtig operation.

Volden var led i et opgør mellem banderne NBV og 9hunna.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men der er ikke grundlag for at fastslå, at deres kriminalitet er til "alvorlig skade for statens vitale interesser", hvilket er lovens krav.

Det oplyser retsformanden ved domsafsigelsen.

Hun tilføjer, at spørgsmålet har givet anledning til "betydelige afvejninger" blandt de tre juridiske dommere og de tre domsmænd.

Men konklusionen er altså, at der ikke i "helt tilstrækkelig grad" er grundlag for at sige, at statens vitale interesser er alvorligt skadet ved det blodige overfald.

Det er så vidt vides første gang, at landsretten behandler et krav fra anklagemyndigheden om frakendelse af dansk statsborgerskab i en sag om grov kriminalitet i bandemiljøet.

Hidtil har den særlige sanktion kun været brugt i straffesager om terror. Men indfødsretsloven blev i sommeren 2021 justeret, og det er den ændring, som anklagemyndigheden har henvist til.

I forvejen har de seks også statsborgerskab i Irak, Algeriet og Togo.

Dommen kan få betydning for lignende sager i fremtiden. Men anklagemyndigheden kan også vælge at søge om adgang til Højesteret.

- Det er relevant at få klarlagt, hvor grænsen går for, hvor grov kriminaliteten skal være, når vi har at gøre med bandekriminalitet, sagde specialanklager Jesper Sønderup forud for sagens begyndelse i landsretten.

Efter dommen siger en af forsvarerne:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er tilfredsstillende, at der skal mere til for at fratage statsborgerskabet, som er noget af det mest indgribende, man kan forstille sig. For de fleste vil det føles værre end at få fængsel i 16 år, siger advokat Mette Grith Stage.

I alt ni mænd er fundet skyldige. En af dem bliver dårlig under domsafsigelsen og bliver ført ud af retslokalet. Bagefter klaskes der hænder og gives krammere, inden de føres tilbage til deres celler.

Alle har fået straffen væsentligt skærpet i forhold til den dom, som Retten i Odense tidligere har afsagt. Flere har fået lagt et år og otte måneder oveni.

Samtlige ni har desuden fået forbud mod at opholde sig i Odense Kommune i fem år. I byretten gjaldt forbuddet et mindre geografisk område.

I biler turede mændene rundt og holdt udkig efter modstandere.

- Det er en kriminalitet, der efter sin art er temmelig mobil, bemærker retsformanden.

Overfaldet skete i Dannebrogsgade i Odense sent på aftenen 13. januar sidste år. I tre biler dukkede de maskerede mænd op på stedet og gik løs på de to ofre.

De dømte er mellem 27 og 21 år. Seks af dem har i øvrigt tidligere begået kriminalitet.

Mohammad Khodr Maarouf er idømt seks år. William Suarez og Ali Yusef Khalif straffes med fængsel i fem år. Bobby Assoumanou, Hatem Hussein Mureid og Mohammed Mahmoud Salem har hvert fået fængsel i fire år og seks måneder. Og endelig er der givet fire år til Omar Nasser Abdoh, Walid Ferraz og Younes Ferraz.

/ritzau/