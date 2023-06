Bandidos-medlemmer får 13 og 14 års fængsel for drabsforsøg

To medlemmer af rockergrupperingen Bandidos er tirsdag i Østre Landsret blevet idømt henholdsvis 13 og 14 års fængsel for et drabsforsøg på Brøndby Nord Vej i august 2020.

Det skriver Statsadvokaten i København i en opdatering på det sociale medie Twitter.

I byretten blev de to mænd - Alexander Anastasios Ikonomou og Lucas Kragh Christiansen - ligeledes idømt 13 og 14 års fængsel.

Mændene blev dømt efter den såkaldte bandeparagraf, hvilket kan give den dømte dobbelt straf, fordi kriminaliteten sker som led i en verserende bandekonflikt.

Skyderiet skete om aftenen 2. august, og kuglerne var rettet mod en bil. Mens de to dømte troede, at de skød mod medlemmer af en rivaliserende bande, var der ifølge politiets efterforskning tale om tilfældige personer.

Der blev affyret syv skud i alt.

I byretten sagde anklagemyndigheden, at de to mænd troede, at det var medlemmer af gruppen Gremium, de havde fået på kornet.

Begge mænd nægtede sig skyldige i byretten.

/ritzau/